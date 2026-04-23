Gazzetta – Anguissa rischia il posto e con lui anche De Bruyne. La situazione

Antonio Conte è pronto a delle esclusioni eccellenti per Napoli-Cremonese. Tra tutti, chi rischia maggiormente di perdere il posto è André-Frank Zambo Anguissa, apparso poco in forma nelle ultime uscite. Non è però sicuro del posto nemmeno Kevin De Bruyne, anche lui sostituito come il camerunense contro la Lazio. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Conte riflette attentamente e oggi farà una prova generale. Anguissa rischia fortemente il posto, viste le ultime prestazioni non all’altezza della sua grandezza. Ma non è l’unico dei Fantastici 4 a rischio esclusione: anche Kevin De Bruyne viene da una prova scadente e come il camerunese è stato sostituito all’intervallo contro la Lazio. Ma Elmas non ha dato a Conte ciò che si aspettava, contrariamente a quanto fatto nel periodo di totale emergenza. Occhio poi anche a Giovane, che scalpita e vorrebbe avere una chance: anche il brasiliano ex Verona ha lasciato poche volte traccia delle sue qualità, ma è stato utilizzato col contagocce e non tutti hanno la capacità di Alisson di spaccare le partite”.