Gazzetta – Alisson Santos può essere la panacea dei mali offensivi del Napoli

Come invertire il trend dei pochi gol segnati? Il Napoli, nel corso di questa stagione, ha siglato appena 48 gol, un bottino fin troppo risicato per una formazione di alta classifica. La Gazzetta dello Sport prova ad offrire uno spunto: Alisson Santos. Il brasiliano, sfrontato e con voglia di far divertire, può essere la panacea dei mali offensivi. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Di sicuro c’è bisogno di più sfrontatezza, di voglia di divertire e far divertire. Alisson potrebbe essere la panacea dei mali offensivi del Napoli, per tante ragioni. Anche nell’ultima sfida, nonostante una prova insufficiente generale, l’ingresso del brasiliano aveva dato al Napoli una decina di minuti di vivacità, nei quali Alisson – con una azione personale – aveva colpito la parte esterna del palo e riacceso per un attimo l’entusiasmo del Maradona. Ora la missione è assai più complessa, perché c’è tutta una fase offensiva che ha bisogno di ritrovare sostanza”.