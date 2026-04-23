CdS – Napoli-Cremonese sold out. I tifosi non hanno mai abbandonato la squadra nei momenti più difficili

Napoli-Cremonese si appresta ad essere l’ennesimo sold out per il Maradona. Un dato che, se aggiunto a quello delle partite precedenti, fotografa uno scenario di forte attaccamento dei tifosi verso la squadra: una vera e propria questione di continuità. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Non è solo una questione di numeri, ma di continuità. In una stagione complicata, tra alti e bassi e l’obiettivo scudetto ormai sfumato, il pubblico non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra di Antonio Conte. Anche nei momenti più difficili, la risposta è stata sempre la stessa: presenza, partecipazione, appartenenza. L’immagine più chiara resta quella dell’ultima gara interna, quando la Lazio è riuscita a prendersi quei tre punti al Maradona che a una squadra ospite, in campionato, mancavano dall’8 dicembre 2024. Dopo la sconfitta contro i biancocelesti, una delle prestazioni più opache dell’ultimo anno e mezzo, il Maradona non ha fischiato. Anzi. Applausi lunghi, soprattutto dalla Curva B, nonostante i zero tiri in porta in novanta minuti e una prova senza acuti. Un segnale forte, che va oltre il risultato e racconta il rapporto tra la squadra e la città”.