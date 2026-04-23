CdS – Napoli-Cremonese, conte cambia tre uomini. Dentro Rrahmani, occasione per Alisson

Antonio Conte è pronto a cambiare tre uomini per Napoli-Cremonese. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il primo innesto sarà Amir Rrahmani, al rientro dall’infortunio rimediato contro la Roma. Oltre il ritorno del kosovaro però, ci sono altre due soluzioni: Alisson Santos e Gutierrez. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Conte, intanto, prepara qualche correttivo per la partita di domani contro la Cremonese. L’idea è dare una scossa a una squadra che nelle ultime uscite ha faticato soprattutto in zona offensiva. Al di là del rientro di Rrahmani in difesa per uno tra Buongiorno e Beukema, a centrocampo prende quota l’ipotesi McTominay al fianco di Lobotka, con Alisson Santos avanzato sulla trequarti. Una soluzione che consentirebbe più qualità e inserimenti, proprio ciò che è mancato nelle ultime gare. Il brasiliano si è già ritagliato il ruolo di uomo che cambia le partite, ma stavolta potrebbe farlo dal primo minuto. Non parte titolare da più di un mese, e la sua energia può diventare una chiave. Sulla sinistra resta viva anche l’opzione Gutierrez al posto di Spinazzola. Conte cerca risposte, freschezza e intensità: il Napoli ha bisogno di ritrovare ritmo e soluzioni”.