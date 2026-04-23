CdS – Allarme rientrato per Lukaku, non è emerso nessun nuovo problema fisico. La situazione

Non ci sono complicazioni per quanto riguarda le condizioni fisiche di Romelu Lukaku, al contrario di come si era vociferato ieri. Stando a quanto riportato dal portale belga Hln, il centravanti del Napoli aveva rimediato un nuovo problema alla caviglia. Una notizia però smentita da Il Corriere dello Sport, che parla invece di una gestione più prudente dei carichi di lavoro. Dunque, il recupero di Lukaku procede normalmente, senza ulteriori intoppi.

“Nessun nuovo allarme per Romelu Lukaku. Dal Belgio, dove sta portando avanti il suo programma personalizzato, arrivano segnali più rassicuranti rispetto alle prime impressioni di ieri pomeriggio, quando il sito belga HLN aveva pubblicato le foto di Rom, dolorante, durante un allenamento al Bosuil, campo dell’Anversa: l’interruzione anticipata della sessione era legata a una gestione prudente dei carichi di lavoro. Nessun infortunio, dunque, ma una scelta preventiva all’interno di un percorso di riabilitazione che procede secondo i piani stabiliti. Il lavoro resta focalizzato sul recupero della miglior condizione, dopo i problemi accusati negli ultimi mesi tra coscia e ileopsoas. Il Napoli, dal canto suo, continua amonitorare la situazione”.