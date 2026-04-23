CdS – 4 vittorie su 4 contro le neopromosse. Se Conte vince domani raggiunge un risultato che manca da 5 stagioni, i dettagli

Nel corso di questa stagione Antonio Conte ha conseguito 4 vittorie su 4 contro le neopromosse nelle relative partite. Domani al Maradona arriva una di queste: la Cremonese. In caso di successo, il tecnico del Napoli toccherebbe quota 5 successi contro le promosse. L’ultima volta che accadde fu con Gennaro Gattuso nel corso della stagione 2020-21. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Quattro vittorie su quattro per il Napoli contro le neopromosse. Statistica incoraggiante in vista della gara di domani contro la Cremonese. La squadra di Conte ha sempre battuto le formazioni che quest’anno sono salite in Serie A: Sassuolo, Pisa, Cremonese. Mancano due partite all’appello. La prima vittoria delle quattro, all’esordio al Mapei Stadium: 2-0 ai neroverdi. Poi sconfitti anche al Maradona nel match di ritorno il 17 gennaio per 1-0. Con la Cremonese, vittoria all’andata, 0-2, doppietta di Hojlund, il 28 dicembre. Il Pisa è stato superato al Maradona il 22 settembre con il risultato di 3-2. Proprio il Pisa sarà tra le ultime da sfidare in questo finale di campionato: appuntamento alla penultima, nel weekend del 16-17 maggio. L’ultima volta che il Napoli conquistò 5 vittorie contro le neopromosse? Stagione 2020-21, in panchina c’era Gattuso. Ora Conte spera di fare en plein”.