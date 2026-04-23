Alajbegovic, il giornalista bosniaco: “È seguito dal Napoli ma non solo. Gioca con spensieratezza e confidenza”

Hris Mrkonja, giornalista dell’emittente bosniaca N1, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello. Qui, si è parlato a proposito di Kerim Alajbegovic, talento accostato al Napoli.

“Italia nel suo destino? Lo vedremo, però per quel che ne so io l’interesse c’è. Prima di Galles-Bosnia mi è stato detto che degli scout di Milano sono andati a seguire Alajbegovic, ma anche Bajraktarevic. Così da valutarne la qualità in un match importante. C’è un interesse dall’Italia, credo dal Milan. Ed ora si parla anche di Roma e Napoli. È un giocatore giovanissimo, non ho mai visto un calciatore giocare così spensieratamente ma con una confidenza da grande giocatore. Può essere pericoloso per un giovane perché potrebbe montarsi la testa. Lui non è un tipico calciatore balcanico, è cresciuto fuori dalla Bosnia ma ha sempre mantenuto questo legame con il paese madre. Da sempre, ha voluto giocare per la nazionale bosniaca, non ha paura di tentare l’uno contro uno, l’aspetto che manca al calcio italiano. Ho parlato con lui alcune volte dopo le partite della nazionale, lui è assolutamente convinto che la Bosnia sarebbe andata al Mondiale, una squadra in cui ha un ruolo importante”.

“Bajraktarevic? Ha due anni in più, ma Alajbegovic ha più esperienza di partite. È arrivato da poco al Psv dove ha trovato poco spazio, prima invece giocava negli Usa. Quest’aspetto mentale ce l’hanno entrambi, ma Kerim in questo è superiore. Bajraktarevic potrebbe diventare un gran giocatore in futuro, anche lui credo abbia degli interessi in Italia, sempre del Milan credo. Ma come nazionale, salvo infortuni, la Bosnia è ben messa”.