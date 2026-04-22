Tuttosport – Neres è tornato a Castel Volturno. Possibile il rientro tra i convocati per il Bologna

David Neres è rientrato a Napoli. Il brasiliano, fermo da gennaio per un infortunio alla caviglia, è tornato ieri a Castelvolturno, per poter reintegrarsi nel gruppo e magari rientrare in campo prima che la stagione finisca. A tal proposito, riporta Tuttosport, c’è una data cerchiata in rosso per il ritorno tra i convocati: il weekend del 9 e 10 maggio, quando gli azzurri sfideranno il Bologna al Maradona.

“La buona notizia è il ritorno di David Neres a Castel Volturno per proseguire il suo percorso di riatletizzazione. Il brasiliano si era procurato la rottura del tendine della caviglia destra al termine della sfida contro il Parma – il 14 gennaio scorso – gara nella quale era stato utilizzato nell’ultima mezz’ora e dopo essere stato reduce da un altro stop di 10 giorni per la distorsione alla stessa caviglia. Neres ha dovuto subire un intervento chirurgico e ha dovuto saltare le ultime 17 gare di campionato, ora c’è la speranza di poterlo vedere tra i convocati per il match contro il Bologna del 10 maggio”.