Trossard al Napoli? Schira smentisce: “Gli azzurri hanno altri piani”

Nelle ultime ore sono emerse alcune voci di mercato che accostano Leandro Trossard al Napoli. Anzi, stando a quanto riporta il portale FootballTransfers, il belga avrebbe già detto di sì agli azzurri, entusiasta di giocare al fianco di Kevin De Bruyne. Una notizia che è stata però smentita dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira. Sul suo profilo X, ha scritto a tal proposito che non ci sarebbero stati colloqui tra gli azzurri e l’Arsenal, lì dove gioca l’attaccante. Di seguito, il suo tweet. “Nonostante le voci, non ci sono trattative tra Napoli e Arsenal per l’ala belga Leandro Trossard. Il Napoli ha altri piani per quel ruolo in vista della finestra di mercato estiva”.

Despite the rumors, there are no talks between #Napoli and #Arsenal for the belgian winger Leandro #Trossard. Napoli have other plans in the role for the summer transfer window. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2026