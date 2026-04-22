Tmw – De Bruyne, possibile partenza dal Napoli già in estate. I dettagli

Kevin De Bruyne saluta il Napoli già al termine di questa stagione? Lo scenario è possibile, e a raccontarlo è l’episodio della sua sostituzione dopo 45 minuti nella partita contro la Lazio. Racconta Tuttomercatoweb, un segnale di come Antonio Conte non lo consideri fondamentale in quest’ultimo periodo. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Kevin De Bruyne può salutare il Napoli già nel prossimo futuro. La sostituzione al quarantacinquesimo contro la Lazio è un segnale abbastanza chiaro di come Antonio Conte non lo consideri come una pedina fondamentale nell’ultimo periodo e, soprattutto dopo l’infortunio, non ha trovato una grande continuità di rendimento. Non è dato sapere come abbia preso la decisione di uscire dopo solo un tempo, ma probabilmente la sua esperienza in Italia non sta andando come sperava. De Bruyne ha ancora un anno di contratto ma la sensazione è quella che possa anche andare via durante la prossima estate”.