Sky – Possibile rientro in Italia per Rafa Marin, il Napoli vorrebbe tenerlo e dargli uno status più rilevante. I dettagli

Rafa Marin torna al Napoli in estate? Negli ultimi mesi, difensore è diventato una colonna del Villarreal, che potrebbe riscattarlo per la cifra di 12 milioni di euro. Ma, i cambi interni potrebbero modificare lo scenario. Intanto, gli azzurri hanno seguito la sua crescita, e sarebbero intenzionati a riaccoglierlo in caso di rientro in Italia. L’obiettivo è quello di visionarlo nel ritiro estivo e di dargli più spazio nella prossima stagione. Lo riporta il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.

“Come detto, gli spagnoli hanno prelevato il centrale dalla Campania raggiungendo un accordo sulla base di un prestito oneroso (oltre il milione di euro) e un’opzione per il riscatto fissata a poco più di 12 milioni. All’Estadio de la Ceramica sono molto soddisfatti delle sue prestazioni, ma la sua permanenza nel club può essere messa in discussione dagli imminenti cambi interni. Per questo motivo in casa Napoli si segue molto attentamente la crescita del difensore 23enne, anche perché si prospetta un possibile ritorno in Italia. Gli azzurri sarebbero pronti a riaccogliere Rafa Marin con l’obiettivo di valutarlo nel ritiro estivo e tenerlo in rosa con uno status più rilevante rispetto alla passata stagione”.