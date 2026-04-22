Sky – Napoli, avviati i contatti per Alajbegovic. Il bosniaco piace ad altre due big di Serie A

Il Napoli ha avviato i contatti per Kerim Alajbegovic, trequartista del Salisburgo. Il Bayer Leverkusen però, ha già avviato il percorso per la recompra. Ma, il calciatore, non intende proseguire la sua carriera in Germania, ed ha scelto la Serie A come nuovo palcoscenico in cui militare. Come riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, gli azzurri sono uno dei club ad essersi messi in contatto con il padre del bosniaco. Intermediario nella trattativa è Miralem Pjanic, pizzicato a cena a Roma proprio insieme al papà-agente. Infatti, oltre che ai partenopei, il classe 2007 piace anche a Roma ed Inter: dunque, una concorrenza di primissimo livello.