Schira – Lang, il Galatasaray non è convinto del riscatto. I dettagli

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @noano

Il Galatasaray non è più così convinto del riscatto di Noa Lang. Se inizialmente si è pensato ad una partenza a titolo definitivo scontata dell’olandese in Turchia, ora lo scenario è diverso. A riportare è il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, che rende noto come i turchi abbiano dei dubbi sui 30 milioni da versare al Napoli. Di seguito, il tweet. “Il Galatasaray non sembra convinto di attivare l’opzione di acquisto (30 milioni di euro) dal Napoli per Noa Lang, che ha scelto l’avvocato Sebastien Ledure come nuovo agente”.

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