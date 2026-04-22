Romano: “Maresca al Napoli? Al momento è il primo obiettivo del City”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui racconta degli ultimi aggiornamenti sui movimenti di mercato. Qui, si è parlato anche a proposito della situazione relativa ad Enzo Maresca, allenatore accostato al Napoli qualora Antonio Conte lasciasse la panchina. Di seguito, ecco quanto da lui svelato.

“Maresca al Napoli? Con il massimo rispetto per le notizie uscite nelle ultime ore, a me risulta che Enzo sia il chiaro e deciso prescelto del Manchester City per diventare il nuovo allenatore appena Guardiola lascerà, che sia in quest’estate o nella prossima. Non c’è nulla di firmato o definito, vedremo se il Napoli o qualsiasi altra squadra saprà farlo vacillare ed impedire che aspetti il City, ma ad oggi la società inglese crede di aver trovato l’uomo giusto qualora Pep lasciasse. Al momento, il Napoli deve rispettare cosa accadrà con Conte, poi da lì si capirà quale sarà la situazione”.