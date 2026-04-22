Nela: «Fab Four esperimento fallito? Bisogna tener conto degli infortuni. Su Conte in Nazionale…»

Sebino Nela, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito della stagione del Napoli e della possibilità che Antonio Conte possa divenire il nuovo Ct della Nazionale. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

«L’analisi sarebbe lunga, infatti. Non si può dire che sia una annata negativa per Conte. Però non è stata una stagione divertente, il campionato è stato aperto davvero per troppo poco».



L’esperimento Fab Four è fallito?

«Conte ha fatto benissimo a provarci sempre. La qualità è l’unica strada nel calcio e ti viene tutto più facile. Per valutarli non si può non tener conto degli infortuni avuti e che hanno condizionato il lavoro durante l’anno. Poi ogni estate vanno fatte delle scelte e il club in estate potrebbe anche vendere una di queste quattro stelle per il bene e per il futuro del Napoli».



A proposito di futuro: in quello di Conte c’è la nazionale?

«Il Ct è una scelta importante. Conte lo vorrebbero tutti, è uno che dà sempre qualcosa in più alle squadre ma senza una vera riforma non si va da nessuna parte. Siamo sicuri che un allenatore oggi voglia rischiare di farsi ancora male sulla panchina dell’Italia? Il livello del nostro calcio è questo».