Il Mattino – Conte via da Napoli? Sarri e Mancini le idee. I dettagli

Antonio Conte via da Napoli? Alla società non mancano certamente le idee. Più che altro, al momento sono suggestioni. Su tutte, al momento spuntano quelle riguardanti Maurizio Sarri e Roberto Mancini. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Vietato parlare di casting, perché in questo momento c’è Antonio Conte sulla panchina azzurra come sulla carta ci sarà lui nella stagione 2026-27. Inevitabile immaginare un piano B. Come l’idea che a Napoli possa ritornare un allenatore come Maurizio Sarri. Nell’ultima partita al Maradona ha dimostrato che la sua Lazio sa essere tanto bella quanto vincente e a Napoli ha lasciato ricordi non banali che potrebbero essere finalmente consolidati con la vittoria di qualcosa di importante, quella che mancò nella stagione 2017-18, quando arrivò a 91 punti, il record nella storia del club. E poi c’è pur sempre Roberto Mancini che attualmente siede sulla panchina dell’Al-Sadd in Qatar. È certamente un allenatore esperto e vincente che conosce le dinamiche del campionato di serie A e quelle delle coppe europee. Insomma, due profili di tecnici che potrebbero raccogliere l’eredità di Conte senza il rischio di incorrere nell’annus horribilis che fu quello del post terzo scudetto con addirittura tre allenatori: Garcia, Mazzarri e Calzona. Tutto dipenderà in ogni caso dall’idea di Conte di comune accordo con il club”.