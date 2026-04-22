Gazzetta – Vice Hojlund, Pinamonti è un profilo prima che un’idea. I dettagli

Il Napoli è a caccia di un nuovo vice di Rasmus Hojlund per la prossima stagione, visto l’addio ormai prossimo di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, uno dei profili più graditi è quello di Andrea Pinamonti. Di seguito, ecco quanto riportato. “Andrea Pinamonti, quasi 27 anni, gioca in A da quando ne aveva 17, ha vissuto i grandi club come l’Inter, ha avvertito le pressioni di piazze imponenti come il Genoa, ha saputo soffrire a Empoli e Frosinone e ha segnato in 252 presenze (mica poche) 62 gol, otto quest’anno col Sassuolo. È un profilo, prima ancora che un’idea. Perché per vivere all’ombra di Hojlund serve talento ma anche carattere”.