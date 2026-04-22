Gazzetta – Napoli-Lukaku ai titoli di coda. Ma sarà difficile trovare una sistemazione al belga

È arrivata ai titoli di coda l’avventura tra il Napoli e Romelu Lukaku: il belga, lascerà al termine della stagione. Ma, non sarà semplice per lui trovare una nuova sistemazione. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Bye Bye Romelu (dubbi?) ma poi chi alle spalle di Hojlund? C’è – ci sarà – un vuoto oggettivo a breve, perché tra le pieghe di quest’accordo un po’ farlocco ci finisce altro: il Napoli e Lukaku hanno dovuto frenare di fronte a un contenzioso rovente – resta la multa, più o meno 150 mila euro – con la sana promessa di non rivedersi mai più. O forse sì, tra 15 giorni, quando mancheranno tre gare alla fine del campionato, con rare possibilità di rivedere Big Rom in campo. E poi, a seguire, ognuno per la propria strada, che non sarà semplice da trovare, perché il belga ha un contratto che pesa (otto milioni e mezzo netti, quasi dodici lordi) e il Napoli non può regalare un giocatore pagato due anni fa 30 milioni, pena minusvalenza di dieci. Però si chiama gentlemen’s agreement e dunque ognuno provvederà per la propria parte”.