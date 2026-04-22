Gazzetta – Napoli, c’è Atta per il futuro. L’Udinese fa il prezzo: i dettagli

Il Napoli segue Arthur Atta per il centrocampo. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono alla ricerca di nuovi elementi, in particolar modo a centrocampo dove l’intenzione è quella di aggiungere elementi di qualità. Uno dei profili più graditi è quello del francese, valutato 20 milioni di euro dall’Udinese. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Ma il Napoli ha bisogno di più rinforzi. E di trovare una nuova mezzala di qualità alla Zielinski. Qualcuno che abbia corsa e piedi buoni, capacità di inserimento senza palla e di dribbling in mezzo al campo. Indizi che portano ad Arthur Atta dell’Udinese. 23 anni, tre gol e quattro assist in questo campionato, 189 centimetri di talento e personalità. L’Udinese lo valuta intorno ai 20 milioni e dal Napoli già dovrà ricevere in estate un assegno da 6 milioni per il riscatto obbligatorio di Lucca. I club si parleranno e Atta finirà al centro delle chiacchierate, mentre gli osservatori azzurri sono già stati pizzicati a seguire da vicino il francese. Che può giocare da mezzala o da trequartista, volendo pure da esterno. Atta, dalla sua, ha età e personalità. E l’ambizione di voler vivere da protagonista le notti di Champions. Giovane e di talento, come il Napoli che verrà”.