Gazzetta – Mercato, Manna punta Joao Gomes: il calciatore apre al Napoli

Il mercato estivo sta per entrare nel vivo, e dalla Premier League è arrivato un primo ‘assist’: la retrocessione del Wolverhampton. Sì, perché tra le loro fila gioca Joao Gomes, centrocampista tra i primi obiettivi per il Napoli per il futuro. Ed ora, si potrà contare anche su un prezzo più basso. L’obiettivo, riporta La Gazzetta dello Sport, è quello di bissare l’operazione Anguissa, arrivato nel 2021 dal Fulham. Il brasiliano dal canto suo, ha aperto al trasferimento. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Gomes ha 25 anni, forza fisica e qualità. E può ricoprire diversi ruoli della mediana. Il Napoli con lui spera di bissare un’operazione in stile Anguissa, che arrivò nell’estate 2021, dopo la retrocessione del Fulham, negli ultimi giorni di mercato. Anguissa ebbe da subito un impatto straordinario, abituato alla pressione e all’intensità della Premier. E il Napoli ora vuole provare il bis. Su Gomes c’è una lunga lista di pretendenti, ma il giocatore è lusingato dall’interesse azzurro e ha aperto al possibile trasferimento. Manna in Inghilterra compra sempre bene, chissà che anche stavolta non possa pescare un altro asso dal mazzo”.