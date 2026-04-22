CdS – Napoli-Cremonese, pronto Rrahmani. Senza di lui gli azzurri subiscono molto di più: il dato

Amir Rrahmani è pronto: contro la Cremonese ci sarà. E il suo non sarà un ritorno banale, visto che il Napoli senza di lui subisce molto di più. A certificarlo c’è sia la percezione generale che i numeri. Ed ora, Antonio Conte punterà su di lui per centrare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Ora, però, ci siamo: pochi dubbi in merito al suo rilancio dal primo minuto al centro della linea venerdì contro la Cremonese, nella seconda consecutiva al Maradona in meno di una settimana. Non una partita qualsiasi: il Napoli deve rialzare la testa e cancellare le brutte sensazioni destate dall’ultima sconfitta e soprattutto dalla prestazione. Luci spente, confusione, fragilità. Tutti elementi non consentiti a cinque giornate dalla fine del campionato e a 8 punti dalla Champions aritmetica. Conte vuole blindarla al più presto, questo è chiaro, e in quest’ottica il recupero di Amir vale doppio: rimbalzano ancora le immagini degli orrori difensivi registrati contro la Lazio e se non bastasse ci sono a corredo le statistiche stagionali. Quei famosi numeri che non mentono mai: senza Rrahmani nel cuore e nel cervello della difesa, il Napoli ha subìto 20 gol su 33 in campionato; 13 su 15 in Europa; 1 su 2 in Coppa Italia. Totale: 34 su 50, il 68%. I dati certifi cano la sua importanza, ma è solo il campo a rendere perfettamente il valore e l’impatto di un calciatore che del Napoli è stato passato glorioso tra scudetti e Supercoppa, è presente e sarà futuro. Il rinnovo fino al 2029 non è stato ancora annunciato ma è già stato confezionato. Tutto fatto e sistemato“.