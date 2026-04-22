CdS – Conte deve sistemare qualcosa per mettere al riparo la qualificazione Champions

Il Napoli ha ipotecato la qualificazione alla Champions League, mantenendo 8 punti di vantaggio sul quinto posto. Ma, la sensazione è che qualcosa vada messo al riparo. La partita con la Lazio ha mostrato delle difficoltà chiare, che non vanno perseverate nelle sfide successive. In particolare la prossima, contro la Cremonese, che vedrà i partenopei sfidare una squadra a caccia di punti fondamentali per la salvezza. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Mancano ormai gli ultimi metri, ma Conte deve comunque sistemare qualcosa per mettere al riparo da altre amnesie improvvise una qualificazione ipotecata in largo anticipo. L’ultima frenata è stata brusca ma forse non inaspettata, prendendo spunto dalle dichiarazioni rilasciate da qualche giocatore e dallo stesso allenatore dopo la partita con la Lazio: il definitivo tramonto del sogno scudetto ha seminato conseguenze. È umano. Perseverare con la Cremonese, però, sarebbe diabolico: è bastato un attimo di distrazione e il Napoli s’è ritrovato il Milan al secondo posto, la Juve a -3 e l’Inter pronta a festeggiare la successione al trono. Il prossimo, tra l’altro, non sarà un ostacolo banale: la Cremonese ha 28 punti come il Lecce, è quartultima soltanto per la differenza reti e lotta testa a testa per la salvezza anche con il Cagliari (a più 5). Per la squadra di Giampaolo sarà un turno cruciale, considerando che il Lecce sfiderà il Verona ultimo e rassegnato: al Maradona, tra la Champions e la salvezza, sarà un testacoda pericoloso quanto interessante”.