Rambaudi: “Conte ti dà tanto ma ti prosciuga, squadra scarica”

Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio”, l’ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto parlando del lavoro di mister Conte: “E’ arrivata una squadra scarica, le motivazioni possono essere tante, Conte ti dà tanto ma ti toglie anche tanto e ti prosciuga, a livello tecnico-tattico non vedo una centralità in alcuni giocatori o anche le voci sul futuro di Conte. Quando c’è una squadra che non è sul pezzo e non ha il cazzimma e la qualità per capire come far male ad una squadra che vive di transizioni e poi la qualità da dietro nell’impostare è davvero poca. Beukema dorme in alcune situazioni.

Anche quando vinci in un contesto come l’anno scorso, è stata una casualità con la squadra si è migliorata pian piano, ma ripetersi con dei giocatori che l’anno prima sono arrivati decimi non è facile. Il Napoli dello scudetto ha fatto tanti passaggi chiave, più passaggi chiave fai e più vincere le partite, se non hai questo tipo di giocatore fai più fatica. Sui gol subiti la Lazio fa una bella giocata e il Napoli era posizionato anche bene, ma se devo trovare un colpevole dico Spinazzola, se io sono in diagonale positiva devo guardare avversario e pallone, se io guardo la schiena dei compagni non vedo niente e non va bene”.