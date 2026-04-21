Montella: “Stagione del Napoli condizionata dagli infortuni”

Vincenzo Montella, mister della Turchia ed ex attaccante della Roma, durante la trasmissione “The Insider” su Sky ha parlato di diversi temi tra cui il campionato di Serie A: “C’è stata una fase all’inizio il cui il campionato sembrava incerto, da lì ho visto un’Inter sempre abbastanza dominante rispetto alle altre squadre. Certo, ci sono anche tante attenuanti che non hanno aiutato a rendere la Serie A quest’anno troppo combattuta. Penso soprattutto al Napoli, per i tanti infortuni che hanno condizionato la stagione della squadra di Antonio Conte.

La sconfitta del Como, il pareggio tra Roma e Atalanta e la vittoria della Juve contro il Bologna hanno dato uno bella spallata alla classifica. Nel calcio sappiamo che nulla è definitivo, però i risultati di questa giornata hanno dato una risposta abbastanza netta e contribuito a creare un vantaggio importante delle prime quattro sulle altre”.