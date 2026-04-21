Giuffredi: “Vi svelo quando torneranno Di Lorenzo e Vergara”

Mario Giuffredi, procuratore di Politano, Di Lorenzo e Vergara ai microfoni di Radio “Kiss Kiss Napoli” ha svelato i tempi di recupero del capitano azzurro e del giovane napoletano: “Credo che il contraccolpo della partita di Parma ha influito, Politano tiene alla maglia e al Napoli e si è reso conto che questa è stata una delle prestazioni più brutte della squadra di Conte. Andare in Champions è un atto dovuto, bisogna continuare a puntare al secondo posto, che ti permette di giocare la Supercoppa italiana se non dovesse tornare alla gara unica.

Di Lorenzo? Potrebbe aggregarsi alla squadra per Como-Napoli, credo ce la possa fare. Vergara? Se non è Como-Napoli potrà ritornare nelle ultime tre partite“.