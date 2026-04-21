Giuffredi: “Il futuro di Marianucci dipende da chi sarà il mister, per Zaccagni non ci sono mai stati presupposti”

Mario Giuffredi, durante una chiacchierata a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del proprio assistito Luca Marianucci, attualmente in prestito al Torino: “Marianucci? Il suo futuro a Napoli dipende da chi sarà l’allenatore, su di lui devo dire delle cose ma parlerò a fine campionato.

Conte? Per proseguire un rapporto bisogna avere degli obiettivi comuni, non so se quelli del presidente sono gli stessi dell’allenatore. Zaccagni è un giocatore che è sempre piaciuto al Napoli, ma non c’è mai stato nessun tipo di presupposto per una trattativa”.