Di quanto sarà multato Lukaku? Svelata le cifra

Lukaku è rientrato ieri a Castel Volturno, ma subito dopo è ripartito per il Belgio per completare il percorso di recupero. Nessun incontro con Conte e compagni, solo un check veloce per verificare le sue condizioni e nuovo appuntamento, questa volta per restare definitivamente a Napoli, fissato tra due settimane. La Gazzetta dello Sport rivela la cifra della multa che la società ha preparato per il belga: 150 mila euro, pari al 20% del suo stipendio lordo mensile. Ora c’è solo da chiedersi se vedremo ancora Big Rom indossare la maglia del Napoli questa stagione o se quella contro il Lecce del 13 marzo sia stata l’ultima partita con gli azzurri.