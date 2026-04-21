Dal Portogall-Napoli pronto al riscatto di Alisson Santos: i dettaglu

Alisson Santos, arrivato nel mercato invernale ha convinto fin da subito in maglia azzurra.

Il giornalista portoghese Miguel Mendes ha sottolineato come il calciatore brasiliano sarà riscattato dal Napoli: “Le indicazioni che abbiamo e le informazioni in nostro possesso vanno tutte nella stessa direzione: il Napoli è destinato a riscattare definitivamente Alisson. Si tratta di un’operazione già impostata al momento del suo arrivo in azzurro, quindi, personalmente, non sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni in tal senso. È successo qualcosa di simile anche in passato: prima al Leiria e poi allo Sporting. Oggi Alisson è un calciatore ancora molto ricordato in Portogallo, soprattutto perché è rimasta la sensazione che lo Sporting abbia perso molto con la sua cessione. Al suo posto arrivò Faye, oggi al Granada, ma senza lasciare il segno, a differenza di Alisson, che spesso entrando dalla panchina riusciva a decidere le partite. Parliamo di un giocatore con un potenziale enorme, dotato di caratteristiche uniche: un’esplosività rara nel calcio moderno e una certa libertà dai rigidi schemi tattici. Per questo credo che possa avere un impatto importante anche in Italia”.