I rimpianti del Napoli: come sarebbe andata la stagione senza infortuni?

Le statistiche non mentono mai. Sono stati ben 23 su 27 i giocatori che hanno respirato l’aria dell’infermeria nella stagione azzurra 2025-26. Un totale di 117 gare saltate per gli atleti di Conte. Il tecnico ha dovuto fare affidamento sempre sugli stessi, tra campionato, coppe e Supercoppa, andando a condizionare l’integrità fisica anche dei superstiti. Rispetto all’Inter capolista, che si è privata dei suoi atleti infortunati per soli 78 giorni, il Napoli ha dovuto sposare una sola parola: resistenza. La stagione azzurra sarebbe andata diversamente, ma adesso non c’è più tempo per recriminare. Resta solo un orizzonte da raggiungere.

Il minimo obiettivo, quindi, resta la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Un traguardo assolutamente alla portata dei partenopei, per quanto la lotta europea si sta infiammando di recente, con Juventus, Roma e Como pronte ad insidiare la squadra di Conte. Pertanto, qualora non si vogliano correre eccessivi rischi nel credere nella qualificazione di McTominay e compagni, si potrà sempre ricorrere ad uno dei bonus per scommettere riservati ai nuovi utenti che si trovano comparati su superscommesse.it.

<h2>In principio fu Lukaku</h2>

Tutto è iniziato con l’amichevole estiva a Castel di Sangro contro l’Olympiacos. Lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Romelu è rimasto fuori fino al 25 gennaio 2026, quando è tornato a sedere almeno in panchina. Unico gol, quello al minuto 97 contro il Verona al Maradona. L’assenza di Romelu, punto di riferimento per Antonio Conte, è stata tra le più nevralgici di tutta la stagione. Acqua passata. O forse no. Perché il tecnico azzurro, qualora rimanga alla guida del Napoli, dovrà privarsene quasi sicuramente anche per il futuro. Il rientro a Napoli è slittato al 20 aprile. Big Rom resterà fuori rosa, poi in estate sarà addio.

<h2>Gli stop di Anguissa e De Bruyne</h2>

Zambo Anguissa ha iniziato invece il suo calvario dal 9 novembre 2025. La partita incriminata, quella persa al Dall’Ara per 2-0 contro il Bologna, ha segnato uno stop durato fino al 6 marzo 2026, quando ha giocato i suoi primi 45 minuti nel match contro il Torino. Anguissa, che fino all’infortunio aveva trainato gli azzurri con quattro gol e due assist, è stato il secondo assente di lusso per Antonio Conte.

E poi c’è il capitolo De Bruyne. Fatale il rigore segnato contro l’Inter. Il belga resta fuori dopo il tiro dagli 11 metri per oltre cinque mesi: dal 25 ottobre 2025 al 6 marzo 2026. Rientro: 11 minuti giocati contro il Toro nella stessa gara che ha visto il rientro di Anguissa. De Bruyne, indipendentemente dalla querelle tattica relativa alle idee sul sistema di gioco di Conte, avrebbe condizionato in meglio il cammino azzurro. È fuori discussione. Fino all’infortunio erano già quattro i gol segnati dal centrocampista.

<h2>Gli altri infortuni eccellenti</h2>

Rahmani, Politano, Gilmour, Elmas, Neres, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Meret. Nove pedine fondamentali per il gioco di Conte. Nove pedine fondamentali che avrebbero creato problemi di rendimento e risultati a qualunque club. Quasi un’intera squadra. Al Napoli non è mancato nemmeno il forfait tra i pali, colmato però in maniera eccellente da Savic. Ultimo in ordine cronologico anche quello di Vergara. Una disomogeneità di infortuni dalla durata diversa che ha condizionato un’intera stagione in ogni reparto. In totale sono stati 23 i giocatori interessati da almeno un stop.

<h2>Come sarebbe andata la stagione senza questi stop?</h2>

Nell’anno del quarto Scudetto, Romero Lukaku ha segnato 14 gol in 36 partite giocate più nove assist. Soltanto il rendimento del belga quantifica il peso specifico del centravanti azzurro. Soltanto le assenze del giocatore più chiacchierato del momento possono evidenziare l’apporto che Big Rom avrebbe potuto dare a tutto il collettivo di Conte. Senza tutti quegli stop, la stagione sarebbe andata diversamente. È una certezza. Anche per un ex in panchina come Benitez, adesso al Panathinaikos, che ai microfoni della Gazzetta ha espresso un’idea limpida sul campionato 2025-26 del Napoli.

Benitez, che ha allenato entrambe, ha sottolineato come Inter e Napoli “Sono le squadre più forti. Bravo Chivu a gestire una situazione al limite. L’ho avuto da giocatore: era già tatticamente evoluto allora. Conte paga gli infortuni”.