Zambardino: “Contro la Lazio un Napoli stile Eindhoven o Bologna”

Scritto da:
Alessio Grossi
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Dopo la brutta sconfitta del Napoli in casa contro la Lazio per 0-2 (i Partenopei non perdevano in casa dall’8 dicembre 2024, proprio contro la Lazio), il giornalista del quotidiano La Repubblica, Vittorio Zambardino, ha detto la sua sulla partita di ieri. Ecco le sue parole: “Vive di rendita sugli errori del Napoli che regala continue, micidiali ripartenze. La figura é infima. La prestazione da amichevole estiva: svogliata, imprecisa, con zero tiri in porta. La somma del peggio del peggio del Napoli di quest’anno. Una spremuta di vergogna, un Napoli stile Eindhoven o Bologna. E bisogna esser grati agli impegni della Lazio e al nulla che c’era in palio, se la figura non é stata ancora più“.

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