Sarri: “Contento di quello che ho visto, mercoledì sara durissima ma non impossibile”

Dopo la vittoria della Lazio per 0-2 in casa del Napoli ieri sera, l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lazio Style Channel: ecco le sue parole.

“Io penso che abbiamo rallentato solo negli ultimi 20 minuti, senza neanche rischiare più di tanto: fino al 65′-70′ il risultato poteva essere più ampio. Buona partita, bell’interpretazione, partita fatta senza retropensieri a mercoledì come era stato chiesto, perché le partite bisogna aggredirle e non subirle. Fare una partita con i retropensieri oggi, voleva dire andare con la sconfitta sicura e sicuramente non ci avrebbe aiutato neanche per la prossima partita. Quindi io sono contento di quello che ho visto, poi mercoledì la partita sarà durissima contro una squadra forte, dentro uno stadio difficilissimo per tutti. Però, come dico sempre ai ragazzi, quando qualcosa non é impossibile vuol dire che é possibile.

Questo gruppo ha delle risorse mentali di buon livello. Anche nell’ultimo periodo ci siamo ritrovati a metà classifica, ci siamo ritrovati a giocare in casa in uno stadio semi-vuoto, quindi c’erano tutti i presupposti per mollare. Invece la squadra nelle ultime 6 partite ha fatto 13 punti. Per noi é importante avere i tifosi accanto, sicuramente la prima mezz’ora di allenamento con loro e poi ci ritaglieremo un’altra mezz’ora per il lavoro tattico“.