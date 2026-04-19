Sabatini: “De Bruyne è un campione ma che Conte non ha saputo abbinare al suo schema”

Sandro Sabatini, opinionista di Mediaset, a Calciomercato.com ha analizzato le parole di Conte dopo la sconfitta contro la Lazio: “D’accordo, come dice Conte, che il secondo è il primo dei perdenti e che 2°, 3° o 4° posto non fanno differenza perché quel che vale davvero è l’accesso in Champions League. D’accordo, senza ipocrisia. Però alzi la mano chi non è altrettanto d’accordo sul fatto che il Napoli avrebbe fatto più bella figura a non perdere in casa con la Lazio, facendosi travolgere anche oltre il risultato finale.

Il Napoli si scuce dunque lo scudetto con qualche settimana di anticipo sul previsto. E con le parole di Conte che diventano un assist involontario per le relative ambizioni di Milan e Juventus, più forse Como e Roma. Quindi ci sta una riflessione finale. Un avvertimento. Con 66 punti a cinque giornate dal traguardo e con un calendario agevole, la zona Champions appare sicura, o quasi. Ma “quasi” non conta, nel calcio. E viene quasi spontaneo concludere modificando una frase che riprende quella iniziale: il quinto posto è il primo dei fallimenti. Altroché semplici perdenti.

La qualità inserita con De Bruyne è sotto gli occhi di tutti, al pari del verdetto ormai definitivo. Il campione belga è un gioiello che Conte non ha saputo abbinare all’abito abitualmente indossato: la tuta operaia”.