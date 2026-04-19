Repubblica: Napoli irriconoscibile, addio scudetto

Un Napoli brutto, spento e lontano anni luce dalla squadra vista nei momenti migliori della stagione. La sconfitta per 2-0 contro la Lazio al Maradona segna, di fatto, la fine delle ambizioni scudetto degli azzurri, ormai appese solo alla matematica.

A sottolinearlo è La Repubblica, che parla di una delle peggiori prestazioni stagionali per la squadra di Antonio Conte. Il contraccolpo psicologico dopo aver inseguito a lungo l’Inter sembra aver pesato enormemente: il Napoli è apparso demotivato, senza energie e incapace di reagire.

Dopo oltre sedici mesi di imbattibilità casalinga in campionato, gli azzurri sono crollati sotto i colpi della Lazio, in gol con Cancellieri nel primo tempo e Basic nella ripresa. Una caduta netta, che ha evidenziato limiti non solo tecnici e tattici, ma soprattutto agonistici.