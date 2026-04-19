Provstgaard: “Contro il Napoli gara bellissima, la prossima partita sarà difficile”

Dopo la vittoria della Lazio per 0-2 in casa del Napoli ieri sera, il difensore centrale dei biancocelesti Oliver Provstgaard ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lazio Style Channel: ecco le sue parole.

“E’ stata una partita bellissima, abbiamo fatto un buon lavoro in campo e siamo stati molto ordinati. Secondo me anche il mister era felice dopo la partita perché si sa che non é facile contro il Napoli ma soprattutto fuori casa. Romagnoli e Gila sono due giocatori fortissimi, mi hanno aiutato tantissimo quando sono arrivato qua in Italia. Devo anche ringraziare loro perché mi stanno aiutando tutti i giorni a Formello. Sono felice quando gioco con Romagnoli, ma anche con Gila perché sono forti tutti e due.

Contro l’Atalanta sarà una partita difficile, ma sappiamo anche che possiamo giocarcela con loro. Quando sono arrivato alla Lazio abbiamo giocato, se ricordo bene, due partite contro di loro che finirono 1-0 per noi e 0-0: dunque, non é impossibile ottenere qualcosa contro l’Atalanta. I tifosi sono uno stimolo importante per noi: sappiamo che é una partita difficile ma sappiamo anche che i tifosi sono al nostro fianco, e questo é importante per noi. Non vediamo l’ora di vederli prima della partita con l’Atalanta“.