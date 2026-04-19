Pedullà: “Lezione tecnica-tattica di Sarri a Conte. In campo non vanno i soldi ma le idee”

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha rilasciato un commento su X in merito alla sconfitta del Napoli contro la Lazio.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Una Lazio perfetta, lezione totale tecnico-tattica di Sarri a Conte, dal primo all’ultimo minuto: poteva finire 5-1 e non 2-0. Zero milioni o quasi contro centinaia. E meno male che il mercato è chiuso… In campo non vanno i soldi, ma le idee. Conte è stato perfetto nell’anno dello Scudetto, ma dal secondo – come sempre – si incarta. E ora sta vincendo il campionato degli alibi. A Sarri diranno “vai in finale di Coppa Italia e vincila”: barzellette, non sapendo che è stata la sua stagione più difficile di sempre. Avvelenata da qualche santone (?) mediatico che imbratta le cornici – sempre più marce – della Lazio da sempre”

