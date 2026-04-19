Il Mattino – Napoli: “La resa”

Sconfitta pesante per il Napoli, battuto 2-0 dalla Lazio al Maradona in una gara che segna un passaggio delicato nel finale di stagione degli azzurri di Antonio Conte.

A sottolineare il momento difficile è Il Mattino, che in prima pagina sceglie un titolo netto: “La resa”, evidenziando una prestazione sottotono della squadra proprio nel momento più importante del campionato.Il Napoli è apparso poco brillante e incapace di reagire, cedendo sotto i colpi dei biancocelesti. Non basta il rigore parato da Milinkovic, episodio che aveva momentaneamente tenuto in partita gli azzurri: la sconfitta interrompe anche l’imbattibilità casalinga al Maradona.