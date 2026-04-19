Gazzetta dello Sport: Napoli, crollo al Maradona

Il Napoli incappa in una delle peggiori prestazioni stagionali e dice addio in modo definitivo al sogno scudetto. Al Maradona passa la Lazio con un netto 2-0, al termine di una gara che ha evidenziato tutte le difficoltà della squadra di Antonio Conte.

Gli azzurri appaiono irriconoscibili, soprattutto dal punto di vista mentale: tanti errori, poca lucidità e una sensazione generale di disconnessione che ha accompagnato l’intero match. La Lazio colpisce subito con Cancellieri e raddoppia a inizio ripresa con Basic, mentre nel mezzo Milinkovic-Savic tiene a galla i suoi parando un rigore, senza però riuscire a cambiare l’inerzia della partita. Una serata negativa che mette in luce quanto il Napoli abbia ancora da migliorare, anche quando può contare su gran parte della rosa.

Duro il commento de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come questa sconfitta avvicini ulteriormente l’Inter allo scudetto: il distacco diventa pesante e riduce i tempi per la conquista del titolo da parte dei nerazzurri. Allo stesso tempo, gli azzurri devono iniziare a guardarsi alle spalle, con il Milan pronto ad agganciare e le altre inseguitrici in avvicinamento.