Del Genio: “Napoli senza idee, Conte insufficiente”

Dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio, il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Canale 8 con un’analisi molto dura sulla prestazione degli azzurri e sulle scelte di Antonio Conte.

Del Genio ha sottolineato come, al di là delle vittorie stagionali, il problema principale resti la mancanza di un gioco realmente produttivo: poche occasioni create e, nella gara contro la Lazio, addirittura zero tiri in porta. Secondo il giornalista, quando calano le motivazioni su cui il Napoli ha costruito parte della sua stagione, emergono limiti evidenti nell’organizzazione offensiva.

Critiche anche alla gestione della partita e alle scelte di Conte, a cui viene attribuito un voto insufficiente. Particolare attenzione viene riservata anche al messaggio lanciato dal tecnico nel pre-partita, giudicato da Del Genio come “diseducativo” per la mentalità sportiva, con riferimento alla centralità assoluta della vittoria.