Corriere dello Sport: “Il Napoli affonda”

“Il Napoli affonda, la Lazio sbanca il Maradona (0-2)”: è questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per raccontare la pesante sconfitta degli azzurri, che complica il finale di stagione della squadra di Antonio Conte.
Il ko interno contro i biancocelesti ridisegna gli equilibri della classifica e avvicina l’Inter al traguardo scudetto, con i nerazzurri sempre più vicini alla conquista del titolo. Il quotidiano si sofferma anche sulla corsa alla Champions League: il pareggio per 1-1 tra Roma e Atalanta rallenta entrambe, aprendo scenari favorevoli alla Juventus, che ora vede più vicino l’obiettivo europeo.