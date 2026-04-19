Conte sul futuro: “Meglio stare zitti, troppe strumentalizzazioni”

Dopo la sconfitta contro la Lazio, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, affrontando anche il tema del suo futuro e le continue voci che lo riguardano.

Il tecnico del Napoli ha invitato alla prudenza, sottolineando come spesso le sue parole vengano fraintese o utilizzate in modo strumentale. Secondo Conte, in questa fase della stagione è preferibile mantenere il silenzio pubblico e rimandare eventuali discorsi a fine campionato, quando sarà possibile confrontarsi con serenità.

Spazio anche a una risposta sulle dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis. Conte ha chiarito che ogni eventuale confronto avverrà in privato, sottolineando il rispetto dei ruoli e la volontà di non esporre pubblicamente questioni interne alla società.