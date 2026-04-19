Capuano: “Il Napoli ha già staccato la spina, perchè Conte si lamenta dei giornalisti”

Il giornalista Giovanni Capuano, sul proprio profilo X ha criticato la scialba prestazione degli azzurri contro la Lazio: “Il Napoli ha completamente staccato la spina a metà aprile, incurante anche della necessità di chiudere bene un campionato per lunghi tratti deficitario. Dominio Lazio al Maradona. Sarri ha una squadra pronta per la semifinale di ritorno in Coppa Italia.

Conte si lamenta perché in settimana, nel finale di una stagione che ormai ha poco o nulla da dire per il Napoli, c’è chi si è permesso di sottolineare come la rosa abbia un’età media alta e che questo porterà a riflessioni sul mercato. Il Napoli ha 15 giocatori con 29 o più anni. Non si capisce perché a Conte dia fastidio che i giornalisti semplicemente facciano i giornalisti”