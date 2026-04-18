Fabiani: “La partita è molto importante e ci teniamo tutti come società. Sui tifosi…”

Ecco le dichiarazioni del ds Fabiani a Dazn nel pre partita di Napoli – Lazio:

Sulla partita di oggi e quella di mercoledì: “La partita è molto importante e ci teniamo tutti come società a fare una bella prestazione e poi penseremo al ritorno di Coppa Italia a Bergamo con l’Atalanta. Abbiamo avuto 45 infortuni e ci siamo dovuti arrangiare con quello che avevamo. Quando ti manca gente come Rovella e Zaccagni lasci qualcosa per strada ma come diciamo io e Sarri questo è l’anno zero dove si passa a giocatori più giovani che dovrebbero costituire la Lazio dei futuri campionati”.

Sul mancato sostituto di Castellanos e sulla tifoseria: “Nel gioco di Sarri si preferisce un giocatore come Maldini, l’ambiente coi tifosi lo ricostruiremo portando risultati e rimetendo insieme tutte le componenti della Lazio per tornare alla normalità”.