Fabiani: “La partita è molto importante e ci teniamo tutti come società. Sui tifosi…”

Scritto da:
Marco Vitiello
-

Ecco le dichiarazioni del ds Fabiani a Dazn nel pre partita di Napoli – Lazio:

Sulla partita di oggi e quella di mercoledì: “La partita è molto importante e ci teniamo tutti come società a fare una bella prestazione e poi penseremo al ritorno di Coppa Italia a Bergamo con l’Atalanta. Abbiamo avuto 45 infortuni e ci siamo dovuti arrangiare con quello che avevamo. Quando ti manca gente come Rovella e Zaccagni lasci qualcosa per strada ma come diciamo io e Sarri questo è l’anno zero dove si passa a giocatori più giovani che dovrebbero costituire la Lazio dei futuri campionati”.

Sul mancato sostituto di Castellanos e sulla tifoseria: “Nel gioco di Sarri si preferisce un giocatore come Maldini, l’ambiente coi tifosi lo ricostruiremo portando risultati e rimetendo insieme tutte le componenti della Lazio per tornare alla normalità”.

Articolo precedenteCataldi: “In casa riusciamo a esprimere più gioco in fase offensiva. Sui tifosi…”
Articolo successivoConte: “Beukema è una scelta tecnica, non c’è nessun motivo particolare. Sul secondo posto…”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE