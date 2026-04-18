Cataldi: “In casa riusciamo a esprimere più gioco in fase offensiva. Sui tifosi…”

Ecco le dichiarazioni di Cataldi ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli – Lazio:

Sulla differenza tra gol segnati in casa e in trasferta: “Non lo so, in casa riusciamo a esprimere più gioco in fase offensiva ma non è una quantità di gol importante. Dobbiamo migliorare perche non riusciamo a fare più gol e speriamo che questo periodo ci serva da lezione”.

Sulla presenza del pubblico: “Chi viene all’Olimpico sa che quando è pieno c’è un atmosfera incedibile e averli al centro sportivo puù essere una grande carica per la partita di mercoledì”