ZYCLE: il marchio spagnolo che rivoluziona il ciclismo indoor a casa

Pochi settori sportivi sono cambiati così rapidamente nell’ultimo decennio come quello del ciclismo indoor. Quella che un tempo era una soluzione di emergenza per i giorni in cui la pioggia impediva di uscire in bicicletta è diventata una disciplina con un’identità propria, con piattaforme virtuali che riproducono percorsi reali, squadre professionistiche che si allenano in casa e una nuova generazione di bici e rulli progettati per offrire sensazioni sempre più vicine a quelle della strada.

Al centro di questo movimento, ZYCLE, marchio di ciclismo indoor della società valenciana Versa Design S.L., si è consolidato come uno dei nomi da seguire in Europa grazie a un catalogo che combina smart bike di fascia alta, rulli intelligenti, accessori e un ecosistema digitale proprietario, il tutto progettato e fabbricato interamente in Spagna.

Un marchio nato dall’ingegneria, non dal marketing

A differenza di altre proposte del segmento, ZYCLE non è un marchio creato per vendere un singolo prodotto di punta. Si tratta della divisione di ciclismo indoor di Versa Design S.L., un’azienda con una solida esperienza in ingegneria elettronica che produce nei propri stabilimenti di Massalfassar (Valencia). Questa origine industriale spiega alcuni dei suoi tratti distintivi: un controllo qualità dall’inizio alla fine, una documentazione tecnica dettagliata per ogni prodotto e un’attenzione particolare a parametri che contano solo per chi si allena con i dati alla mano, come la precisione del misuratore di potenza o la latenza nella trasmissione Bluetooth.

Il catalogo è strutturato attorno a due smart bike —ZBike Infinity e ZBike 2.0—, tre famiglie di rulli —Smart ZDrive MAX, Smart ZPro e il sotto-marchio RooDol by ZYCLE— e un insieme di accessori pensati per completare il setup domestico, dal tappetino protettivo al cardiofrequenzimetro ZCore o alla chiavetta USB ANT+. L’intera gamma è disponibile sul sito ufficiale di ZYCLE, che opera in sei lingue, include la spedizione gratuita su tutti gli ordini e aggiunge abbonamenti premium ai simulatori con i modelli principali. Ogni prodotto si rivolge a un profilo diverso, ma tutti condividono la stessa filosofia di fabbricazione locale e compatibilità aperta con i simulatori.

Tecnologia propria e precisione paragonabile a quella professionale

Uno degli argomenti più solidi del catalogo è la precisione delle misurazioni. La ZBike Infinity (2.199 €) integra un misuratore di potenza brevettato dall’azienda con un margine di errore inferiore all’1 %, una cifra fino a poco tempo fa riservata ai misuratori installati sulle bici professionistiche. Il resto della gamma mantiene intervalli comparabili: ±2 % sulla ZBike 2.0 e sul rullo Smart ZDrive MAX e ±5 % sullo Smart ZPro. Questa coerenza è ciò che permette a chi si allena con i dati di utilizzare la metrica della bicicletta o del rullo per pianificare le zone di potenza, eseguire test di FTP o seguire le sessioni di una piattaforma di coaching senza scarti significativi.

A questa precisione si aggiunge una connettività pensata per non costringere l’utente a scegliere uno schieramento. Tutti i dispositivi trasmettono via Bluetooth FTMS, ANT+ e cavo USB, garantendo la compatibilità con i principali simulatori sul mercato: Zwift, ROUVY, TrainerRoad, Bkool, Kinomap, BestCycling, Fulgaz e Garmin. L’utente può alternare le piattaforme in base al piano di allenamento del giorno senza ricorrere ad adattatori o configurazioni specifiche.

Il realismo come asse del design

Se c’è un concetto che attraversa l’intera gamma, è quello del realismo. La ZBike Infinity incorpora un sistema di ruota libera che riproduce l’inerzia naturale della pedalata, 24 marce virtuali personalizzabili, leve elettroniche wireless simili a quelle di una bici da strada moderna e un volano di inerzia di 14 kg che aggiunge peso alla sensazione di accelerazione. Lo Smart ZDrive MAX, da parte sua, simula pendenze fino al 22 % e mantiene una capacità di frenata notevole a bassa cadenza, una caratteristica decisiva affinché le lunghe salite nei simulatori non si vivano come uno sforzo piatto, ma con la cadenza e la tensione muscolare che avrebbero sulla strada reale.

Per i ciclisti che hanno bisogno di scaldarsi prima di una competizione, ZYCLE include nel suo catalogo il sotto-marchio RooDol, un rullo a tre cilindri che si monta in meno di sessanta secondi, si ripiega per il trasporto e si è affermato come una scelta abituale nelle aree di partenza e nei parcheggi delle gare popolari.

Fabbricazione locale, sostenibilità verificabile e assistenza vicina

La fabbricazione al 100 % spagnola e la produzione sostenibile sono due elementi differenzianti su cui il marchio lavora da tempo. Lo stabilimento di Massalfassar opera con la certificazione ambientale ISO 14001:2015 e dispone di 149 pannelli fotovoltaici che generano 342,70 kWh all’anno di energia pulita. Per il cliente europeo, questa combinazione si traduce anche in tempi di assistenza post-vendita più rapidi rispetto a quelli dei produttori asiatici che dominano il segmento.

A tutto ciò si aggiunge un ecosistema digitale pensato per non interrompere l’esperienza tra il prodotto fisico e l’allenamento quotidiano. L’app ZYCLE, disponibile per iOS e Android, consente di abbinare i dispositivi, consultare i dati di allenamento in tempo reale, registrare la garanzia e aggiornare il firmware senza ricorrere a un computer. L’assistenza post-vendita, gestita direttamente dall’ufficio di Versa Design, viene canalizzata attraverso un centro di aiuto multilingue e la rete di rivenditori associati, riducendo i tempi di risposta per gli acquirenti europei rispetto ai marchi con assistenza centralizzata fuori dall’Unione Europea.

A proposito di ZYCLE

ZYCLE è il marchio di ciclismo indoor di Versa Design S.L., un’azienda valenciana specializzata in ingegneria elettronica che progetta e fabbrica nei propri stabilimenti di Massalfassar (Valencia) smart bike, rulli intelligenti e accessori per il ciclismo e il triathlon. La sua proposta combina precisione dei dati di livello professionale, compatibilità con i principali simulatori di allenamento e una produzione sostenibile certificata ISO 14001:2015. Maggiori informazioni su zycle.eu.