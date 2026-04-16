Tmw – Lobotka, il Napoli ha un’opzione di rinnovo annuale. La società vuole tutelarsi da un assalto della Juventus

Il futuro di Stanislav Lobotka è al momento pieno di dubbi e domande. Lo slovacco ha una clausola rescissoria nel contratto di 25 milioni di euro, valida però solo per l’estero. Il Napoli però ha dalla sua parte un prolungamento unilaterale dell’accordo per un’altra stagione, qualora giocasse la metà delle partite della prossima annata. La società, in particolar modo, punta a non cedere il calciatore ad una diretta rivale, Juventus su tutte. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.

“Stanislav Lobotka ha una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro, ma solo per l’estero. Il Napoli si è tutelato sul possibile acquisto del centrocampista da parte di club italiani – in particolare dalla Juventus di Luciano Spalletti – e non ha intenzione di abbassare le proprie richieste, né di accontentare lo slovacco se dovesse arrivare una proposta dai bianconeri. La scelta è chiara, non c’è l’intenzione di cederlo a una società avversaria nonostante manchino solamente dodici mesi – da giugno in poi – alla scadenza contrattuale. C’è però un’opzione per il rinnovo. Il contratto si prolungherà per un’altra stagione qualora dovesse giocare la metà delle partite della prossima annata. Quindi ipoteticamente – sempre che il Napoli abbia intenzione di puntare forte su Lobotka – mancherebbero due stagioni alla scadenza. È chiaro come sia un’estate importante per il centrocampista, visto che qualcosa succederà”.