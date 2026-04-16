La Ssc Napoli chiarisce: “De Laurentiis non ha profili Instagram. Eventuali account non sono a lui riconducibili”

La Ssc Napoli, sul proprio profilo X, ha rettificato che il presidente Aurelio De Laurentiis non ha alcun profilo Instagram. Dunque, qualora capitasse di trovar davanti un account che porta il nome del patron azzurro, è da ritenersi falso e non riconducibile a lui. Di seguito, il messaggio. “La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona”.

La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 16, 2026