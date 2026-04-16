Il Mattino – Verso Napoli-Lazio, Di Lorenzo non recupera per la Lazio. Le ultime

Il Napoli sta preparando la partita contro la Lazio in programma per sabato 18 aprile alle ore 18:00 al Maradona. Da Castel Volturno, arrivano novità per quanto riguarda le condizioni degli infortunati. Bisognerà attendere per il rientro di Giovanni Di Lorenzo, che aveva puntato questa gara come quella del possibile ritorno. Obiettivo rientrare per la prossima partita, che sarà contro la Cremonese. Per Antonio Vergara invece, l’ipotesi è quella del rientro contro il Como. Di seguito, ecco quanto riportato da Il Mattino.

“Il Napoli si è allenato ieri mattina a Castel Volturno, oggi si torna in campo e si farà sul serio perché tra 48 ore ci sarà la gara del Maradona. C’è attesa per Giovanni Di Lorenzo: il capitano avrebbe voluto fortemente anticipare i tempi e essere a disposizione della squadra per sabato, ma tutti navigano verso acque più tranquille. Rischiare non ha senso in questo momento, non ci sarà sabato e si valuterà per la sfida con la Cremonese se potrà essere arruolabile senza problemi. Il suo rientro potrebbe dare una mano importante nella coda di questa annata, coda in cui il Napoli ritroverà anche Vergara (a Como con ogni probabilità) per testarlo in vista del prossimo anno”.