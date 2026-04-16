Il Mattino – Rrahmani pronto a tornare a disposizione per Napoli-Lazio. Le ultime

Amir Rrahmani si appresta a ritornare a disposizione di Conte per Napoli-Lazio. Proprio contro i biancocelesti all’andata, il kosovaro ha disputato una delle sue migliori prestazioni stagionali, condita anche da un gol. Ora, potrà dare il suo contributo agli azzurri nel rush finale di stagione e nei giorni a seguire, visto il rinnovo che sembra vicino. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

“Contro la Lazio, all’andata, era arrivata non solo la sua prestazione migliore della stagione, ma anche il suo unico gol di tutto l’anno. Un anno complicato per Amir Rrahmani a cui, però, evidentemente i biancocelesti piacciono: così, dopo sette gare nuovamente ai box, il kosovaro potrà rientrare a disposizione di Antonio Conte, lasciando finalmente l’infermeria e mettendosi a disposizione dell’allenatore che più volte ha dovuto fare a meno di lui negli ultimi mesi. Il kosovaro ha saltato infatti già 20 partite di questa stagione, un numero enorme come non gli era mai capitato nelle stagioni azzurre. Potrà finalmente sorridere, Amir, al termine ormai di una annata tormentatissima per lui con tre diversi infortuni, tre periodi ai box e la delusione di un mancato Mondiale proprio all’ultima curva playoff, gli stessi in cui non ha potuto aiutare la sua nazionale. Il finale di stagione per lui e per il Napoli sarà fondamentale per darsi appuntamento al meglio al prossimo ritiro, vestendo ormai sempre più i panni di veterano e con la discussione del rinnovo contrattuale ancora sul tavolo in via di risoluzione positiva”.