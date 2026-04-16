Il Mattino – Napoli, Juan Jesus e Spinazzola saluteranno a fine stagione. Partirà anche uno tra Lobotka e Anguissa

A fine stagione, sarà tempo di rinnovi e valutazioni. Il Napoli, come riporta Il Mattino, ha la rosa con più over 30 del campionato. Sono orientati a lasciare Juan Jesus e Spinazzola, così come potrebbe salutare anche uno tra Lobotka ed Anguissa. Di seguito, ecco quanto riportato.

“A fine stagione si concluderanno i contratti di due ultratrentenni come Juan Jesus (34) e Spinazzola (33) e sembra l’occasione perfetta per il club per poter voltare pagina. Il loro rinnovo oggi sembra poco probabile perché per tutti potrebbe essere la cosa migliore. Il Napoli ha agito benissimo negli anni da questo punto di vista visto che tanti over 30 della rosa sono in scadenza nel 2027: dando per scontata la conferma di Amir Rrahmani (nessuno vuole privarsi del kosovaro, le trattative per il rinnovo fino al 2029 non si sono mai interrotte e porteranno alla conferma), non è così difficile immaginare la partenza di uno (o di entrambi?) tra Lobotka e Anguissa. Il 2001 Gilmour alle spalle scalpita, il club guarda a profili come Joao Gomes (2001) o Rios (2000) che andranno a tenere alto il livello del reparto abbassando l’anagrafica (e anche il monte ingaggi). Tra un anno si chiuderebbero anche i contratti di Mazzocchi e Lukaku: tutto sembra confluire verso un addio anticipato che permetterebbe al club di rinnovare quei ruoli con calciatori più giovani su cui poter costruire il prossimo ciclo”.