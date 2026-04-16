Gazzetta – Più di dieci over 30, Napoli tentato dall’idea di “rinfrescarsi”. La situazione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha sollevato un tema: il Napoli ha più di dieci over 30. Un dato che lascia presagire ad una rivoluzione in estate, che potrebbe segnare la fine di un ciclo. Un’idea che affonda nelle radici del pensiero di Aurelio De Laurentiis, che ha istruito il management non tanto all’acquistare calciatori di impatto, ma capaci di crescere nel tempo e generare plusvalenze. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Per un po’, anzi per ventidue anni, Adl ha istruito il management a guardare lontano, senza neanche negarsi la necessità di acquistare uomini a presa rapidissima. Adesso, però, un ciclo – quello che ha consentito di vincere due scudetti – sembra stia per arrivare al tramonto e operazioni più recenti hanno inevitabilmente appesantito anagraficamente il roster ma pure il bilancio. Ci sono dieci calciatori che sono già oltre la soglia dei 30 anni, c’è McTominay che la varcherà il prossimo dicembre e alle loro spalle – pure tatticamente – ci sono due portieri che entro marzo prossimo finiranno per entrare in un club non riservato a pochi. Dunque, che fare? Amir Rrahmani ha già messo virtualmente la firma sul contratto, si aspetta l’annuncio e la volontà di farlo in fretta non è stata pregiudicata dai recenti infortuni. C’è poi chi ha pluriennali a scadenza imminente (Spinazzola e Juan Jesus) o anche no, però soprattutto c’è in De Laurentiis, dunque nel Napoli, la legittima tentazione di “rinfrescarsi”, senza rinunciare né al proprio status e – quindi – men che meno alle ambizioni“.